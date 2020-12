Capello: “Milan da Scudetto, si è imposto da grande. Maldini? Applausi”

Milan, parla Capello

MILANO – Fabio Capello, ex tecnico, tra le altre, di Milan, Juventus e Roma e attuale opinionista di SkySport, si è così espresso a Il Corriere della Sera sul periodo super dei rossoneri: “Il Milan è da scudetto. Il Milan non deve sognare, ma pensare in grande. Perché la differenza è sostanziale: sognare in grande possono farlo tutti, pensare in grande no. E il Milan ora può farlo. Anzi, deve. La vittoria di Napoli è stata una prova di forza impressionante. Ma mi ha colpito enormemente anche il successo sulla Fiorentina, per la facilità, la risolutezza. Il Milan lì si è imposto da grande, senza soffrire, gestendo, come le grandi squadre. Senza ansia. E soprattutto, senza Ibra”.