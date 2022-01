Capello: “Ibra l’ho scelto io quando ancora allenavo la Roma”

Fabio Capello ex allenatore ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportweek dove si parlava di Zlatan Ibrahimovic.

Fabio Capello , ex allenatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sportweek, dove ha parlato di Milan e di Zlatan Ibrahimovic . "Ibra l'ho scelto io, lo scelsi quando ancora allenavo la Roma. Col pallone faceva ciò che voleva. Appena arrivai alla Juve chiesi a Moggi di prenderlo: rinforzare l'attacco volevo lui e soltanto lui. Non sapeva calciare in porta e staccare di testa: su questi due aspetti Italo Galbiati, il mio assistente tecnico, lavorò molto".

Il campione svedese all' età di 40 anni continua ad essere molto pericoloso per le retroguardie avversarie. In questo avvio di stagione infatti, Zlatan ha già realizzato 8 reti ed ha fornito anche due assist ai propri compagni. E' certamente uno dei calciatori più forti del nostro campionato, nonostante la sua "non più tenera età". Ha una grinta ed uno spirito fuori dal normale, che gli permette sempre di essere un vero leader. Da quando è tornato a Milano ha ridato un'identità ai rossoneri, ovviamente anche grazie allo splendido lavoro svolto da Stefano Pioli. Tutto fermo ancora per quanto riguarda il rinnovo, Zlatan infatti è legato al club fino al 30 giugno 2022, ovvero la data in cui gli scadrà il contratto. Il futuro è tutto da definire , ma comunque siamo certi che il campione comunque andrà a finire, ha lasciato il suo spirito all'interno del gruppo.