Capello: “Quando non c’è Ibra, il Milan fa fatica a segnare”

Fabio Capello ex tecnico giallorosso e bianconero ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della partita fra Milan e Juventus.

MILAN-JUVENTUS – "Il terreno ha portato difficoltà. Ho visto una crescita della Juventus come squadra. Dybala ha giocato bene e con voglia cosa che non vedo da molto. Il Milan si è basato solo su Leao. Erano in affanno nel gioco e si è cercato sempre di entrare centralmente pur avendo davanti uno come Giroud. Direi che ho visto meglio la Juve rispetto al Milan".