Capello: “L’Inter è la più forte, ma il Milan è più strutturato rispetto…”

Fabio Capello nell'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera ha parlato del campionato e di chi è più attrezzato per vincerlo

Fabio Capello nell'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera ha parlato del campionato e di chi è più attrezzato per vincerlo. Queste le parole dell'ex tecnico di Roma, Milan fra tutte: "Il campionato di quest’anno è più equilibrato: vedo in corsa l’Inter. È la squadra più forte, il Milan è più strutturato rispetto all’anno scorso e la Juventus che, senza coppe, può concentrare gli sforzi sullo scudetto.

Pioli può contare sul supporto di leader come Maignan e Giroud: possono essere utili per aiutare gli ultimi arrivati a integrarsi. In ogni caso i successi fanno dimenticare tutto, l’addio a Maldini, lo scivolone nel derby…"