MILANO – Il noto procuratore Dario Canovi è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb. L’agente però non crede allo Scudetto per il Milan. Ecco le sue parole: “Non ci credo molto. Non ha la stessa rosa di Inter, Juve e Napoli. Al Milan lo auguro, però se sugli undici può competere, sui ventidue comincia ad essere inferiore rispetto alle concorrenti”.