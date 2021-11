Milan-Fiorentina, Nico Gonzalez ci sarà, ok le visite post covid

Nico Gonzalez ci sarà sabato sera nel match contro il Milan. Il calciatore argentino è guarito dal Covid ed è pronto a tornare in campo

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, spera di recuperare al meglio il suo esterno d'attacco Nico Gonzalez. I viola infatti sabato sera affronteranno all' Artemio Franchi, il Milan di Stefano Pioli. L'esterno argentino, assente da 18 giorni per via del Covid 19, si è da poco negativizzato. Ed ha svolto le visite come da protocollo all' ospedale Gemelli di Roma per ottenere l'idoneità sportiva. Questa serie di controlli hanno avuto un esito positivo. Quindi dopo la visita il calciatore argentino è tornato a Firenze per allenarsi con la squadra dopo il periodo di isolamento. L'obbiettivo del calciatore è di recuperare corsa e minutaggio per la sfida contro i rossoneri. Nico ha dimostrato più volte in questo avvio di stagione di essere un attaccante che è in grado di spostare gli equilibri della gara, grazie alla sua qualità e tanta corsa. In poco tempo è diventato uno dei pilastri offensivi del tecnico Vincenzo Italiano insieme al bombardiere Dusan Vlahovic.