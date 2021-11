Milan, Pioli ha scelto la punta per Firenze e per la Champions

Il tecnico Pioli scalda i suoi bomber: Giroud ed Ibrahimovic. I quali scenderanno in campo rispettivamente con la Fiorentina ed Atletico

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ,sta iniziando a studiare le formazioni in vista delle gare contro la Fiorentina e l' Atletico Madrid. L'allenatore del Milan vorrebbe schierare Olivier Giroud contro la viola, nella partita di sabato sera all' Artemio Franchi. Mentre lo svedese Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo mercoledì 24 novembre contro l' Atletico Madrid del Cholo Simeone. La staffetta delle punte ha inizio. L' attaccante francese vorrà tornare al goal, che in campionato manca dallo scorso 26 ottobre. Come sempre la scelta dello svedese o di Giroud nella formazione titolare non esclude un'impiego dell' altro a gara in corso. Stefano Pioli vuole affidare la maglia da titolare in Champions League a Zlatan. Poichè il campione ha grandissima esperienza europea ed ha la personalità e la freddezza giusta per affrontare questo tipo di sfide. I rossoneri dovranno obbligatoriamente vincere per aggrapparsi al sogno del passaggio del turno.