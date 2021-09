Cambiare filosofia sui rinnovi: Theo e Bennacer, grane future?

Le ultime novità sui rinnovi di contratto di casa rossonera. Dopo aver perso Donnarumma e Calhanoglu a zero, si prospettano nuove grane.

Il Milan non ha un buon rapporto con i rinnovi di contratto. I casi clamorosi dell'estate di Donnarumma e Calhanoglu, finiti rispettivamente al Paris Saint Germain e all'Inter, ne sono testimonianza. A questi si aggiunge sicuramente la difficoltà che il Milan sta riscontrando nel prolungare il rapporto con FranckKessie. La trattativa per il suo rinnovo è in salita, nonostante due settimane fa il Milan gli abbia proposto un prolungamento di cinque anni a 6,5 milioni di euro netti a stagione. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano ne chiede almeno 8, vale a dire la stessa cifra che è pronto a mettere sul piatto il PSG. Per evitare altri casi come questi, sarebbe ora in via Aldo Rossi di iniziare a pensare fin da subito ai prolungamenti di contratto di due pilastri della squadra di Pioli che hanno un contratto fino al 2024, cioè Theo Hernandez e Ismael Bennacer.