Cambia ancora il fallo di mano, ecco la nuova normativa

MILANO – Secondo quanto riprotato da La Gazzetta delelo Sport, “l’ultimo tocco prima che la palla entri in porta, sarà sempre punito col fallo anche se il “mani” sarà involontario. Per i tocchi precedenti, in caso di involontarietà, l’eventuale gol successivo non verrà annullato. Mercoledì prossimo verrà discussa questa modifica e dal prossimo giugno sarà ufficiale visto che prima dell’approvazione definitiva si dovrà aspettare almeno fino a febbraio”.

