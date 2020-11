MILANO – Massimo Callegari, intervenuto su Twitter, ha offerto un curioso paragone che rispecchia la attuale situazione di classifica in Serie A: “Il Milan è come quei ciclisti outsider ai Mondiali. I favoriti si controllano tra loro e lo lasciano andare in fuga, “tanto lo riprendiamo”. Poi il distacco inizia ad aumentare, gli altri continuano a guardarsi e se partono tardi può succedere di tutto”.