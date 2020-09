Calhanoglu sul Milan “Pioli mi fa giocare dove mi piace di più”

MILANO – Tra i protagonisti del match di Milan in Europa League, c’è stato, grazie a un gol e a un assist, Hakan Calhanoglu che si è caricato la squadra sulle spalle. Il turco è intervenuto così a Milan Tv:

LA SQUADRA – “Questo è il mio quarto anno, ringrazio tutti nel club, mi danno fiducia tutti, mi sento come a casa. Mi piace stare qui a Milano, mi piace giocare qui a San Siro, adesso l’unica cosa che manca sono i nostri tifosi. Ora dobbiamo guardare avanti, recuperare bene per essere al 100%. Ho tanta fiducia, ringrazio il mister per farmi giocare in un ruolo che mi piace, siamo una famiglia, l’importante è vincere”.