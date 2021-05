Calhanoglu stile Donnarumma: il Milan non lo aspetta e punta De Paul

Le ultime novità sul mercato rossonero con anche Hakan Calhanoglu sulla via della partenza dopo Donnarumma.

Il campionato si è ormai chiuso e la stagione rossonera 2020/2021 è alle spalle. Cominciata con l'obiettivo di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, la banda guidata da Stefano Pioli è riuscita all'ultima giornata nel suo intento. Fondamentali nel raggiungimento di questo traguardo sono stati i colpi fatti segnare sul mercato dalla dirigenza rossonera . Tra questi ritroviamo anche alcuni prestiti, rivelatisi poi decisivi. Pensiamo su tutti i casi di Diogo Dalot, Brahim Diaz e Sandro Tonali . I primi due erano in prestito secco, torneranno dunque rispettivamente al Manchester United e al Real Madrid, con il primo che ha già detto praticamente addio ai rossoneri e il secondo che aspetta una riconferma che può arrivare da un nuovo accordo con il club di Florentino Perez. Ora però si guarda al futuro e con Donnarumma ormai sulla vita per Torino, l'altra dura questione riguarda Hakan Calhanoglum anche lui in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

L'OFFERTA E LA MANCATA RISPOSTA - Da tempo, ormai, i rossoneri hanno presentato una ricca offerta di rinnovo al calciatore turco (4 milioni all’anno), ma dal suo entourage non sono arrivati segnali di apertura. Così i vertici di via Aldo Rossi hanno dato il via alle grandi manovre per la sua sostituzione. L'atteggiamento della dirigenza infatti, se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi, non intederà cedere a ricatti e vuole cautelarsi mettendo quanto prima le mai su un grande sostituto. Questo risponde al nome di Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese già cercato in passato ed ora sotto lo sguardo attento di diversi club europei interessati a lui.