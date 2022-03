Calhanoglu punge il Milan: “L’Inter ed io vogliamo le stesse cose”

Ecco le parole di Hakan Calhanoglu ai microfoni della Uefa ai quali ha raccontato il suo trasferimento dal Milan ai cugini dell'Inter

Hakan Calhanoglu, che questa sera scenderà in campo contro con il Liverpool di Jurgen Klopp, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della UEFA, ai quali ha spiegato i motivi del suo trasferimento in nerazzurro: “L’Inter è una squadra molto forte, mi hanno parlato di obiettivi e ho capito che volevamo le stesse cose. Mi sento meglio quando gioco vicino alla porta, mi piace lottare e contribuire sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Nella mia carriera ho giocato da esterno sinistro o da numero 10, mentre nel 3-5-2 di Inzaghi gioco da 8 e mi trovo benissimo: mi sento forte mentalmente”.

ALLENAMENTO SUI CALCI PIAZZATI – “I miei corner e le mie punizioni sono molto efficaci. E’ come per i tennisti che si allenano per fare un determinato punto. Io provo le punizioni, lavoro duro perché sono un grande vantaggio per noi”.