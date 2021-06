Calhanoglu corre via dal Milan: i 3 nomi per sostituirlo

Le ultime novità sul mercato rossonero, in piena evoluzione, con Hakan Calhanoglu che pare essere sempre più lontano dal Milan.

La dirigenza rossonera è già a lavoro in vista della prossima stagione. Sono diversi i temi caldi a cui devono rispondere Maldini, Massara e Gazidis. Alcune "grane" sono già state sistemate , dalla porta con l'arrivo di Maignan al posto del partente Gigio Donnarumma, alla difesa con l'arrivo di Tomori riscattato per 28 milioni dal Chelsea. L'altro nome dal futuro particolarmente incerto è quello di Hakan Calhanoglu . Il contratto del turco scadrà il 30 giugno 2021, ovvero fra due settimane. E il rinnovo sembra davvero lontano.

L'ADDIO A DE PAUL E L'OFFERTA AL RIBASSO - Sfumato Rodrigo De Paul finito all’Atletico Madrid di Diego Simeone , i rossoneri cercano ora altri prospetti. Il Milan aveva mostrato interesse per De Paul, e aveva anche avanzato una proposta all’Udinese. Secondo quanto riportato da Tuttosport , il Milan, dopo l'Europeo sotto tono da parte della Turchia e di Hakhan Calhanoglu e vista l'assenza di proposte concrete al giocatore da parte di club di prima fascia , potrebbe presentare una proposta di rinnovo al ribasso rispetto ai 4 milioni a stagione offerti in precedenza.

I 3 POSSIBILI NOMI PER RIPARTIRE - Josip Ilicic, Papu Gomez e Hakim Ziyech sono i principali obiettivi qualora appunto Calhanoglu lasciasse il Milan. La dirigenza non vuole aspettare ancora molto per avere una risposta definitiva dal turco, perché fra soli 20 giorni, l’8 luglio, iniziano i lavori in vista della nuova stagione (chi ha partecipato all’Europeo godrà qualche giorno di vacanze extra). Maldini sta sondando tutti e 3 i nomi, con il primo che pare il più agevole da raggiugnere dopo la rottura con Gasperini. Più difficili gli altri due: Gomez vorrebbe invece tornare in Italia; Ziyech invece è fresco vincitore della Champions League con il Chelsea.