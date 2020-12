MILANO – Tra i grandi rebus della stagione rossonera c’è il futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto a giugno 2021 e le trattative per il rinnovo procedono a rilento. In caso di mancato rinnovo il Milan ha deciso: l’ex Bayer Leverkusen resterà a Milanello fino a fine stagione. Ne è sicuro La Gazzetta dello Sport che sottolinea come per questo motivo le candidature di Thauvin e Szoboszlai siano congelate.