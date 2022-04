Calcio, è scomparso il noto agente dei calciatori Mino Raiola

Tragica notizia dell' ultima ora, ci ha lasciati Mino Raiola, l'agente dei più grandi campioni del nostro calcio.

Tragica notizia dell' ultima ora, ci ha lasciati Mino Raiola, l'agente dei più grandi campioni del nostro calcio. Il 12 gennaio scorso erano trapelate indiscrezioni sulle sue condizioni di salute preoccupanti: era stato ricoverato e operato all’ospedale "San Raffaele" di Milano per una patologia polmonare non legata al Covid. Detto da tanti anche come uno dei più potenti e importanti agenti dei calciatori, è deceduto a soli 54 anni . La redazione de Il Milanista si stringe intorno ai familiari di Raiola in questo tragico momento.