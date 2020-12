Calcagno: “Serve sostenibilità e un nuovo equilibrio economico”

MILANO – Ai microfoni di Lady Radio è intervenuto il neo presidente dell’Associazione calciatori Umberto Calcagno. Ecco le sue parole:

STIPENDI E AGENTI – “Rischiamo di essere troppo parziali parlando solo di ingaggi. Tutto ciò che stiamo perdendo non è unicamente figlio del virus, serve sostenibilità e un nuovo equilibrio economico. Siamo cresciuti tanto negli ultimi quindici anni, ma probabilmente in modo non sostenibile. Bisogna mettere in sicurezza il sistema, tutti hanno rinunciato a certe garanzie contrattuali”.

VALUTAZIONE RAPPORTO MODERNO TRA AGENTI, CALCIATORI E CLUB – “Oggi i procuratori sono molte volte dei dirigenti aggiunti, mentre quando giocavo io erano quasi esclusivamente agenti dei calciatori. C’è però bisogno di maggiore trasparenza rispetto al passato, specificando chi lavora per chi e a quali condizioni. Solo così ne beneficeranno tutti”.

