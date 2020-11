Calcagno: “L’Assocalciatori dev’essere più coinvolta in ambito federale”

MILANO – Contattato dai microfoni di Radio Rai, Umberto Calcagno, candidato alla presidenza dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Anche continuando a fare le cose che abbiamo sempre fatto ci saranno novità, anche perché siamo in una situazione molto particolare. Il nostro coinvolgimento in ambito federale deve essere maggiore, non bastano solo le persone che ci sono adesso. Bisogna costruire un percorso, abbiamo bisogno di competenze e di ragazzi che si occupino di queste cose e che vengano coinvolti. Chi voteremo come presidente FIGC? Dipende da chi si candiderà. Il coinvolgimento dell’Assocalciatori dovrà comunque continuare a migliorare”.