Calcagano nuovo presidente dell’AIC: “E’ il coronamento di un sogno”

MILANO – L’AIC, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet assocalciatori.it, ha annunciato l’elezione del nuovo presidente Umberto Calcagno, che succede a Damiano Tommasi. Dopo l’elezione l’ex calciatore ha commentato: “Dopo esser stato calciatore e aver vissuto tanti anni nell’Associazione, questo è il coronamento di un sogno”. Vicepresidente l’ex giocatore Davide Biondini e il capitano della Juventus Femminile Sara Gama. Ecco il comunicato ufficiale:

“L’Assemblea Generale ha eletto oggi il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio (2020/2024). Al termine della votazione sono risultati eletti i consiglieri: Acerbi Francesco, Agliardi Federico, Alessandri Carlo, Audero Emil Mulyadi, Bindi Giacomo, Biondini Davide, Bonucci Leonardo, Calcagno Umberto, Cavion Michele, Ciofani Daniel, D’Angelo Angelo, De Silvestri Lorenzo, Donnarumma Gianluigi, Evacuo Felice, Gama Sara, Legati Elia, Mandragora Rolando, Marchetti Federico, Parisi Alice, Parolo Marco, Piccinni Marco, Pisacane Fabio, Pomini Alberto, Ranocchia Andrea e Romano Sergio.

A margine dell’Assemblea si è svolta una riunione del neoeletto Consiglio Direttivo che ha formalizzato alla presidenza Umberto Calcagno che, come da Statuto e sentito il Direttivo, ha nominato Davide Biondini (vicario) e Sara Gama vicepresidenti con Gianni Grazioli Direttore Generale.”