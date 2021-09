Calabria si è preso il Milan: dalle stelle, alle stalle, alle stelle

avide Calabria, al Milan, è un insieme di cose: in primis capitano ombra, perché con Romagnoli in panchina la fascia se l’è presa lui.

Davide Calabria, giorno dopo giorno, si è preso il Milan. Proprio lui è infatti ad oggi l’unico “ canterano ” del settore giovanile rossonero titolare, gli altri della rosa sono Plizzari , Gabbia e Daniel Maldini ). In secondo luogo poi, il prodotto del vivaio rossonero è i l giocatore con più stagioni nel roster milanista , 153 partite e 5 gol. Più di Ibra (132). Secondo solo a Kessie (184), In prima squadra fin dall’età di 18 anni, quando Inzaghi gli fece giocare un paio di minuti in trasferta contro l’Atalanta. L’ultima soddisfazione se l’è presa qualche giorno fa: Mancini l’ha chiamato in Nazionale dopo il k.o. di Lazzari, infortunato con la Lazio.

L'OPERAZIONE E LA CORSA VERSO. IL RILANCIO - Davide in realtà non era nuovo alla maglia azzurra. Aveva già giocato un paio di partite in Nazionale, due presenze a novembre 2020 contro Estonia e Bosnia. Pochi minuti. L’anno scorso, quando ha capito che Mancini non l’avrebbe convocato per l’Europeo, si è operato per un’ernia inguinale ed è stato fuori sei settimane. In fondo il suo l’aveva fatto, stagione da protagonista e qualificazione in Champions. Ora punta il Mondiale in Qatar. Obiettivo tosto vista la concorrenza ferra composta da Di Lorenzo, Lazzari, Florenzi. Insomma, un giocatore partito come stella futura, tramontato come speranza non corrisposta, ora si sta riprendendo tutto. Ed è pronto a crescere ancora.