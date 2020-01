MILANO – Davide Calabria ha commentato così la tragedia che ha coinvolto Kobe Bryant: “Sei stato un idolo per noi ragazzi, un eroe per più generazioni, una fonte d’ispirazione per tutti. Ancora sono scioccato ed incredulo per ciò che è accaduto. Speravo un giorno di poterti incontrare, con le lacrime agli occhi, ci mancherai Kobe.”