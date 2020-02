Calabria: “Ringraziami”. E Gabbia risponde: “Mi hai salvato”

Milan, il post di Calabria per Gabbia e… la risposta

MILANO – In Milan-Torino, a causa dell’infortunio subito da Simon Kjaer, Matteo Gabbia ha disputato la sua prima partita in Serie A con la maglia rossonera. Un’esperienza sicuramente indimenticabile per il difensore classe 1999, autore, per di più, di una prova sicuramente convincente.

Sono arrivati, di conseguenza, diversi complimenti per Gabbia da compagni e colleghi. Tra questi, interessante il post su Instagram di Davide Calabria: “Risaliamo. Ed ora non fermiamoci più. Complimenti Matteo Gabbia per il tuo esordio, felice per te, so quanto ci tenevi e ringraziami”. Il 46 rossonero ha poi risposto al terzino tra i commenti alla pubblicazione: “Grazie mille, ti voglio bene !!! E mi hai salvato davvero”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live