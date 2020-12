Calabria, pronto il rinnovo

– Davideè la grande sorpresa della stagione del Milan. Il terzino classe ’96 durante il mercato estivo era nella lista cedibili, ma le ottime prestazioni hanno convinto Pioli e Maldini a puntare nuovamente su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, prossimamente gli uomini mercato dei rossoneri, incontreranno gli agenti del terzino per proporgli il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022. La testata sottolinea come non ci saranno problemi per il prolungamento.