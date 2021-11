CALABRIA OUT | L’esito degli esami: la notizia mette in crisi Pioli…

Arrivato questa mattina il responso medico sull'infortunio del terzino rossonero, Davide Calabria, reduce dalla Nazionale.

Tegola Milan sulla fascia. Dopo aver abbandonato con anticipo il ritiro della Nazionale per una botta, sono arrivati in mattinata gli esiti degli esami su Davide Calabria. Leggiamo il comunicato: “Gli esami a cui è stato sottoposto Davide Calabria hanno evidenziato uno stiramento al polpaccio "

TEMPI DI RECUPERO - Siamo ancora in una fase preliminare. Sui tempi di recupero seguiranno stime più precise da parte del club, ma il problema c’è e per la ripresa ci vorrà la prudenza che infortuni simili richiedono. Non ci sarà contro la Fiorentina e non ci sarà in Champions, nella trasferta a Madrid determinante per alimentare le chance di proseguire nel cammino europeo.