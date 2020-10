Calabria lotta e corre sulla fascia, il terzino vuole la riconferma

MILANO – Calabria è assediato da più parti. Con l’arrivo di Dalot, l’acquisto giovanissimo di Kalulu e Andrea Conti che scalpita, non sarà facile per il terzino rossonero mantenere le gerarchie sulla fascia invariate.Sei dall’altra parte infatti te Fernandez ha fatto razzia di qualsivoglia rivale, a destra la situazione è un po’ diversa e Calabria è costretto partita dopo partita a guadagnarsi un posto da titolare. Uno stimolo sicuramente, ma anche una pressione per il ragazzo classe ’96.

Così parva Pioli di lui a settembre: “Sono molto felice quando i giocatori superano i momenti più difficili. Davide ha sofferto qualche critica e alcune mie decisioni, ma non ha mai mollato e si è messo sempre a disposizione, convinto di poter dare un importante contributo alla squadra. Non mi ha sorpreso questo avvio di stagione, sono contento che stia facendo bene e mi auguro continui così”