Calabria e quell’esultanza che può costare una squalifica

MILANO – Subito dopo il triplice fischio del derby, i giocatori del Milan si sono tutti abbracciati per festeggiare la vittoria contro i cugini dopo 10 anni. Eppure quell’esultanza potrebbe costare una squalifica a Davide Calabria. Il rossonero, infatti, è finito al centro della bufera per aver, durante i festeggiamenti, mostrato il dito medio ai tifosi dell’Inter. La foto è stata diffusa via social ha scatenato la protesta social dei nerazzurri che chiedono giustizia e rispetto. Ora resta da capire se la terna arbitrale, o la Procura federale, abbia segnalato qualcosa nei propri referti che, il Giudice Sportivo, analizzerà domani. Calabria ora è a rischio per il match contro la Roma.