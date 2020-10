MILANO – Durante i festeggiamenti per il derby vinto dal Milan, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria si è reso protagonista per via di un gestaccio rivolto ai tifosi dell’Inter: un dito medio. Il Giudice Sportivo però non ha squalificato il terzino visto che l’azione del rossonero non è stato riportata nel referto dell’arbitro. Calabria quindi potrà prendere parte al match contro la Roma.