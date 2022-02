Calabria: “C’è voglia di vincere. A breve parleremo con Gazidis del premio”

Davide Calabria terzino rossonero ha rilasciato delle parole sull' andamento dei rossoneri ai microfoni di Sky.

Redazione Il Milanista

Davide Calabria, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky dell' andamento del Milan. Vediamo insieme la parole del giocatore. “Siamo in uno stato di forma importante. Siamo molto contenti, è un bel Milan da diversi mesi. Dire che è un periodo non è vero, siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare a lavorare così, è presto per tutto”.

Sei nel cuore dei tifosi. Te lo aspettavi qualche anno fa?

“Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, è una soddisfazione. Sono molto contento, è fondamentale l’atteggiamento e mi piace dare l’esempio. Se vuoi restare in alto devi avere questi atteggiamenti”.

Sei una certezza del Milan.

“È frutto del lavoro, della fiducia. Siamo in forma, mi sento bene per come giochiamo e per quello che posso fare. Il mister mi lascia libero, sono contento per quello che stiamo dando ai nostri tifosi. Siamo soddisfatti”.

Di cosa parlate nello spogliatoio? Ve la potete giocare?

“Siamo sinceri, siamo in fiducia e sicuri di cosa possiamo dare. Siamo giovani ma abbiamo voglia di vincere, ma ci sono altre squadre forse con più talento e più avanti. Il pubblico ci sta dando tanto, è il migliore in Italia, non ci poniamo limiti. Sarebbe da stupidi. Dobbiamo cavalcare l’onda”.

Fai parte della commissione che discuterà di premi scudetto con Gazidis?

“Saremo i soliti. Io, Ibra, Romagnoli. Ne discuteremo a breve”.