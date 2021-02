Calabria: “Che soddisfazione essere primi! E su Daniel Maldini…”

MILANO – Davide Calabria è intervenuto durante “AC Milan Talk”, condotto da Lorenzo Lollo e Francesco Specchia, sul Twitch del Milan. Queste sono state alcune delle sue dichiarazioni.

SUI COMPLIMENTI DI CASSANO, VIERI E ADANI DURANTE “BOBOTV” – “Non li ho sentiti però me l’hanno raccontato. Fa piacere, sono stati grandi giocatori. Anche se siamo solo all’inizio, c’è ancora tanto da lavorare”.

SUL SUO RUOLO DI TERZINO “Penso che si sia evoluto il mondo del calcio, ispirandosi al Barcellona di Guardiola. C’è una tattica però poi nell’azione è indifferente il ruolo. Anche se sei un terzino se ti trovi in avanti parti come se fossi un attaccante. Chiaro che poi devi avere disciplina. L’evoluzione del calcio dal punto di vista atletico, è tutto più veloce, ha portato a questa interpretazione qua”.

SUGLI AVVERSARI PIU’ TOSTI – “Come squadra ce ne sono tante. È un bel campionato, ci sono molte squadre in pochi punti. Una partita può cambiare diverse posizioni. Come singolo ce ne sono tanti, non saprei dirne uno solo. Ce ne sono tanti forti in Serie A”.

SULLA STAGIONE BELLA DEL MILAN “È molto bello, siamo una bella squadra, c’è spirito di sacrificio anche nei momenti di difficoltà. Non a caso stiamo facendo bene da più di un anno, tutti vogliono dimostrare il loro valore. Siamo solo all’inizio, c’è ancora tanto da lavorare. Siamo contenti ma siamo all’inizio”.

SUL RAPPORTO CON DANIEL MALDINI – Quest’anno il compagno con cui ho maggiormente legato, è stato Daniel Maldini. Lui è salito quest’anno. dalla primavera Lo conoscevo da prima. Dico lui perché è salito adesso in prima squadra”.

SULLA SODDISFAZIONE PER LA VETTA DELLA CLASSIFICA: “Ogni settimana si volta pagina, devi sempre pensare alla prossima partita. È ovvio che quando fai bene c’è soddisfazione”.