Calabria, arriva un infortunio: sarà assente domani e i suoi tempi di recupero

MILANO – Il Milan dovrà fare a meno di Davide Calabria nella partita di Europa League contro il Lille. Il terzino destro ha accusato un problema muscolare e non ha partecipato alla rifinitura di oggi e domani non potrà essere presente in occasione della sfida contro il Lille, terza giornata del girone di Europa League. L’infortunio comunque non sembra particolarmente grave e Pioli non vorrebbe rischiarlo per recuperare al meglio il giocatore domenica in campionato con il Verona.