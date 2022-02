Calabria a Sky: “Siamo in un buon momento. Dobbiamo continuare così”

Davide Calabria ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky nel post partita del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Sullo stato di forma della squadra: "Sicuramente siamo in uno stato di forma sia mentale che fisico importante. E' stata una grande settimana, ma è un bel Milan da parecchi mesi. Siamo in buon momento di forma e dobbiamo continuare così".

Sul suo impatto: "Ho lavorato tanto per arrivare a questo livello, sono contento e soddisfatto. E' un percorso lungo ed è fondamentale l'atteggiamento di tutti. Mi piace dare l'esempio anche ai miei compagni che non bisogna mollare. Negli atteggiamenti bisogna essere perfetti".

Sulla sua crescita: "La mia crescita è frutto del lavoro e della fiducia del mister. Siamo in forma e mi sento bene dentro alla squadra. Il Mister mi lascia libero di svariare in campo. Mi piace molto come giochiamo e sono contento di quello che sta dando alla squadra".