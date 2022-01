Cairo: “Protocollo? Serve una soluzione più ragionevole”

Urbano Cairo presidente granata, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 della situazione Covid nel mondo del calcio.

Urbano Cairo presidente del Torino è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 per parlare della tematica attuale, ovvero il Covid. Inoltre il patron granata ha espresso il suo parere sulle proteste dell'Udinese e del Bologna. "Credo siano abbastanza giuste. Io non ho condiviso il nuovo protocollo, non è molto ragionevole. Giocare con 13 elementi, attingendo dalla Primavera, fino ai 2003 indipendentemente se sono professionisti: tutto questo vuol dire andare oltre. In Inghilterra, ad esempio, hanno posto un limite minimo di giocatori che devono essere disponibili, ma se ci sono degli infortunati non vengono contati, Covid o meno, e soprattutto i giovani devono essere professionisti. E' una cosa molto più ragionevole, che va anche a beneficio dello spettacolo. Vedere gare che finiscono tanto a poco secondo me non è una bella cosa. L'ho detto anche in Assemblea, il protocollo può essere cambiato".