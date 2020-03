Cagni: “Il problema è la comunicazione sia sul virus che quella sportiva…”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio Gigi Cagni, ha parlato a proposito dei numerosi rinvii e conseguenti polemiche scatanatesi dal fenomeno del Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni: “Il problema è la comunicazione sia sul virus che quella sportiva. Il presidente Dal Pino doveva essere qui in Italia a spiegare. Ho sentito che ha chiamato qualche società. Penso che da molto tempo i ruoli sono presi da persone che non sono il meglio del nostro Paese. Se succede qualcosa d’importante come questo, lì si vede chi ha veramente le qualità. Da anni penso che in Italia le persone di grande qualità non sono al comando, in ogni campo, è molto facile che succedano queste cose.