Cagliari, Nainggolan: “Contro il Milan non possiamo sbagliare”

Cagliari, parla Nainggolan

MILANO – Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, si è così espresso in vista della sfida al Milan: "Sarà una gara da non sbagliare, anche lì non potremo permetterci di concedere opportunità ad un gruppo di grande valore come quello rossonero. Noi però dobbiamo guardare a noi stessi come fatto per tutta la stagione. Dispiace per aver perso le ultime tre gare, anche quando le occasioni per fare gol le avevamo create. Bisogna lavorare duramente e pensare alla prossima, riflettendo e concentrandoci sugli errori. Guardiamo avanti tutti insieme per migliorare. Abbiamo 29 punti, un ottimo bottino, adesso pensiamo a chiudere bene il girone d'andata e a ripartire forte".