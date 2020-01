Cagliari-Milan, Pioli: “Vittoria meritata, Ibra tanta roba. Piatek e Paquetà…”

Cagliari-Milan, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Cagliari-Milan: “Abbiamo messo in campo una prestazione diversa dalle ultime, siamo stati più efficaci, Zlatan è un punto di riferimento importante. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per capirci meglio, ma la vittoria è meritata contro un avversario difficile che ci aiuta per uscire da un momento delicato”.

SU IBRA: “Credo che bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori, Zlatan non andrà tanto in profondità, ha bisogno di giocatori vicino così come Leao e Castillejo. La squadra ha dimostrato voglia di soffire e lottare insieme, da questa base dobiamo ripartire, ci aspetta un girone di ritorno importante per il nostro futuro. Nel secondo tempo gli ho chiesto spesso come stava, mi preoccupavo per le sue condizioni, si è posto con grande intelligenza. Ha capito bene il momento della squadra, sta intervenendo con le parole giuste, con grande positività. In campo è un riferimento molto importante, non può che crescere, il vero Zlatan lo vedremo tra qualche partita. Ero convinto fosse pronta alla prima telefonata che ho avuto con lui, mi ha detto di non credere a quello che si diceva. E’ un campione, lavorando con questa determinazione farà tanto bene a questa squadra. La sua presenza, la sua personalità, serve. Eravamo la squadra più giovane del campionato, l’esempio che lui trasmette nella quotidianità sarà importante per tutti”.

SUL MODULO:: “A me piace che la squadra abbia varie situazioni, prima palleggiavamo molto. Bisognerà giocare un calcio più diretto, non ci è mancato il volume di gioco ma l’efficiacia nell’essere più pericolosi, mantenendo i nostri principi e concetti. I giocatori tra le linee ci sono stati anche oggi, abbiamo fatto bene la profondità e dobbiamo insistere”.

SU LEAO: “Le caratteristiche per giocare insieme ci sono, hanno fisicità e qualità. Leao ha quello strappo che ci può garantire l’attacco alla profondità. Poi serve equilibrio, lavoro di tutta la squadra per supportarli”.

SU PIATEK: “E’ più una prima punta, svaria un po’ meno di Leao, ma ci sono le caratteristiche anche per far bene con due centravanti”.

SU PAQUETA’: “Sta lavorando bene, ha buone condizioni, ho fatto scelte diverse per una squadra che potesse rendere al meglio con questo sistema di gioco. Le scelte sono fatte per vincere le partite e mettere la formazione migliore”.

SUL MERCATO: “Le scelte solo indirizzate per vincere le partite, le valutazioni le stiamo facendo, il mercato è imprevedibile”.

SU BOBAN: “A fine partita ci incontriamo sempre soprattutto per parlare della partita. Aspettiamo che ci sia l’ufficialità delle nuove situazioni”.

SU KESSIE: “Franck ha fatto un’ottima partita oggi, in questa posizione è sicuramente importante. Abbiamo più mezz’ali di mediani ma i giocatori intelligenti si possono adattare a giocare a due piuttosto che a tre”

Il tecnico rossonero, poi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a MilanTV: “E’ stata una vittoria meritata ma difficile sopratutto nel primo tempo dove abbiamo fatto fatica a trovare le distanze. Abbiamo subito poco e siamo stati pericolosi per questo la vittoria è meritata e ci deve dare coraggio e fiducia per il futuro perchè ci so no ancora tante partite.

SULLA VITTORIA: “Deve dare fiducia perchè se le sconfitte tolgono autostima le vittorie devono convincerti che abbiamo buone qualità. Noi le buone qualità le abbiamo, abbiamo dimostrato per un periodo di essere all’altezza e ora dobbiamo dimostrare con continuità per fare si che possa esserci una striscia di vittoria lunga e duratura. Dobbiamo mantenere lo spirito di sacrificio, la voglia di lottare per superare i momenti difficili che si presentano durante il match.

SULL’IMPATTO DI IBRA: “Ero preoccupato perchè non sapevo che minutaggio potesse avere Zlatan e nel secondo tempo infatti gli chiedevo ogni 5 minuti come stava. All’inizio credo fosse un po’ teso perchè tornare a giocre con questi livelli non è facile. Nell’arco dei minuti la sua condizione è migliorata, chiaramente non può essere al 100% ma ha dimostrato che è tanta roba.

SULL'INTESA CON LEAO:Abbiamo un giocatore con caratteristiche che prima non avevamo come Ibra e i giocatori a fianco a lui devono essere bravi a capirlo. Rafa sicuramente ha le caratteristiche giuste.