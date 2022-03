MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Cagliari-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati ieri sera nel match tra Cagliari e Milan

SECONDO TEMPO - Nel corso della seconda frazione ci sono stati due episodi che hanno fatto molto discutere. Partiamo con il primo. Sul gol di Bennacer tutto il Cagliari ha protestato per un possibile offside di Olivier Giroud. Riguardando più volte le immagini si nota come il centravanti francese ex Chelsea e Arsenal sia assolutamente in gioco e di conseguenza come il gol di Bennacer sia regolare. Il secondo episodio controverso riguarda un possibile rigore non fischiato al Cagliari a 3 minuti dal termine del match. Nell'occasione i rossoblù hanno protestato per un'uscita maldestra di Mike Maignan su Matteo Lovato. Andando a rivedere le immagini si evince come il portiere francese del Milan abbia rischiato di causare rigore, ma la decisione dell'arbitro non può assolutamente essere definita sbagliata. La Gazzetta dello Sport scrive di "rischio alto" l'intervento di Maignan sul giocatore cagliaritano in prestito dall'Atalanta. Mazzarri a fine match era infuriato, ma anche Marelli a Sky Sport ha spiegato al tecnico lo scontro sia stato di gioco e come la decisione spettasse solo ed unicamente all'arbitro di campo. Il VAR, infatti, non poteva in nessun modo intervenire dal momento che l'intervento di Maignan su Lovato non era chiaro errore dell'arbitro di campo.