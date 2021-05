Cagliari-Milan la moviola con gli episodi più controversi del match

MILANO – Rossoneri per la Champions, una vittoria significherebbe matematica qualificazione; sardi già salvi invece grazie al gol arrivato in extremis di Simy che ha portato il Crotone a pareggiare con il Benevento. Questa la moviola con...

MILANO - Rossoneri per la Champions, una vittoria significherebbe matematica qualificazione; sardi già salvi invece grazie al gol arrivato in extremis di Simy che ha portato il Crotone a pareggiare con il Benevento. Questa la moviola con gli episodi più controversi del match.

PRIMO TEMPO - Al 32esimo fallo su Joao Pedro e primo giallo della gara indirizzato a Kjaer che lo ferma fallosamente. Si tratta del primo fallo, ma l'intervento è completamente sull'uomo: giusto il cartellino. Al 40esimo ammonito Marin: Il rumeno trattiene Bennacer in ripartenza, è giallo per lui per fallo tattico.