Conferenza stampa Pioli: “Stiamo dimostrando e dobbiamo continuare…”

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Cagliari Milan. Il tecnico rossonero presenta il match contro i sardi.

Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan .

SETTIMANA A MILANELLO – «È stata una settimana diversa perché è stata piena. Abbiamo lavorato bene, onestamente non abbiamo parlato della classifica. Siamo concentrati sul nostro momento, ho visto grande attenzione e partecipazione».

GIROUD – «Ha dato qualità, spessore professionale e tecnico. È un giocatore e un uomo importante per noi. Se abbiamo fatto 98 ora tutti devono fare 99 e 100».

POCHI GOL – «Per vincere bisogna fare più gol. Stiamo dimostrando e dobbiamo continuare ad essere solidi nel difendere. È vero che non stiamo segnando ma è anche vero che abbiamo tanti giocatori che possono farlo. I giochi sono aperti per tutti e noi dobbiamo essere attenti».

PADRONI DEL PROPRIO DESTINO – «Tutte le squadre sono padrone del proprio destino. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, abbiamo solo un punto di vantaggio virtualmente e mancano 9 partite. C’è il Napoli a tre, la Juventus a sette, l’Atalanta ha perso qualche punto. Sono situazioni che ci costringono ad essere molto concentrati e preparati».

MILAN SMINUITO AL DI FUORI – «Quello che dicono fuori non ci ha mai coinvolti. Siamo concentrati sul nostro lavoro singolarmente e collettivamente per diventare una squadra sempre più competitiva».

SCUDETTO-"Cercheremo di preparare la squadra per ogni partita al meglio. Ci sono troppe partite e troppo tempo per pensare in avanti".