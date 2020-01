Cagliari, Maran: “Milan? Sappiamo di trovare squadra in crescita”

Cagliari, parla Maran

MILANO – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, si è così espresso in vista della sfida contro il Milan: "Questo risultato contro la Juventus ci deve dare la rabbia giusta per affrontare sabato il Milan. Cercheremo di prepararla con ancora più attenzione rispetto al solito. Sappiamo di trovare una squadra in crescita, che ha giocatori di grande valore tecnico, ma vogliamo cambiare registro e riprendere a correre".