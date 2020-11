Burioni: “Scudetto al Milan? In questo campionato può succedere di tutto”

MILANO – Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Enzo Bucchioni, il quale ha commentato l’ultima giornata di campionato giocata, conclusasi con il pare del Milan. Ecco le sue parole:

GIUSTO ANNULLARE IL GOL AL MILAN ? – “Mi sembrava di aver letto che in situazioni simili si può anche soprassedere, perché non è un fallo volontario”.

COME VALUTARE LA GIORNATA ? – “Juve e Inter sono attardate, ma il Milan ha dato intanto un bel segnale. Era una partita scivolosa, veniva dal ko in EL e contro una squadra ben organizzata poteva finire il ciclo magico. Invece è ripartito. Nonostante il risultato e un approccio non buono, si è ritrovato e ho visto un bel Milan. La squadra c’è, c’è il gioco e anche la testa dei giocatori“.

MILAN TRA LE PIU’ CREDIBILI RIVALI PER LO SCUDETTO ? – “Vedo il Napoli, che ha un organico importante e il tecnico sta tirando fuori il meglio. Il Napoli può crescere, ma occhio anche a questa Roma. Ha trovato l’assetto giusto, ha giocatori straordinari. Senza Dzeko riesce a esprimere qualità lo stesso. Il Sassuolo sta giocando bene ma ha delle cadute. Ma ce lo metto, perché è un campionato dove può succedere di tutto“.