Buriani: “I giovani possono portarti a certi traguardi, così come possono toglierti qualcosa”

MILANO – Roberto Buriani ha parlato ai microfoni di TMW, a proposito degli obiettivi rossoneri: “I giovani possono portarti a certi traguardi, così come possono toglierti qualcosa. La forza però è proprio nella loro gioventù. Ogni partita però è una cosa a sè.

Vedi l’Atalanta, che nessuno si aspettava crollasse a Napoli. Il Milan ora può mettere paura a chiunque. Cosa potrebbe mancare in futuro? Può succedere qualsiasi cosa, come gli infortuni. Nel calcio può succedere di tutto. Bisogna aver pazienza, siamo solo all’inizio e ci sono squadre che hanno problemi e altre che volano. Tanti problemi possono sorgere in ogni partita, ma i valori poi vengono fuori”.