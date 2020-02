Buriani: “Grande tecnico al Milan? Non so se potrebbero corrispondere alle sue esigenze…”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Ruben Buriani, ex rossonero, ha parlato di Milan e del nome di Allegri. Queste le sue parole: “E’ chiaro che conosce molto bene l’ambiente però al tempo stesso tecnici del suo calibro chiedono garanzie tecniche ben precise. E non so se il Milan potrà dargliele. Stiamo parlando di allenatori che hanno vinto e che giustamente pretendono una squadra competitiva. Non so, visti anche i paletti del fair play finanziario, se il Milan potrà davvero rispondere a tutte le richieste di un tecnico di spessore”.