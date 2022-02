Buone notizie per Leao: non dovrà pagare 20 milioni allo Sporting Lisbona!

Arrivano buone notizie per Rafael Leao. Il giocatore non dovrà versare 20 milioni nelle tasche del club portoghese.

Redazione Il Milanista

Arrivano buone notizie per Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal quotidiano portoghese Record, il Tribunale Arbitrale dello Sport avrebbe condannato il Lille a pagare 20 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Il club francese è tenuto a pagare l’intera somma, compresi gli interessi, come risarcimento per la cessione di Leao. Non sarà dunque il giocatore in persona a dover risarcire il club portoghese, come anticipatamente deciso. Vediamo insieme cosa era successo.

L’attaccante del Milanaveva deciso di lasciare il club portoghese nell’estate 2018, quando si è sottratto unilateralmente dal contratto con la società. Leao prese questa decisione in seguito a delle aggressioni subite dalla squadra da parte di alcuni tifosi, che fecero irruzione nel centro sportivo del club portoghese. Rafael Leao aveva perciò deciso di trasferirsi al Lille e poi nell’estate 2019 è passato al Milan per 35 milioni di euro. Tuttavia lo Sporting Lisbona aveva presentato un ricorso e aveva contestato il suo licenziamento per giusta causa. In un primo momento il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva dato ragione allo Sporting, costringendo il giocatore a pagare 16,5 milioni alla società portoghese.

A gennaio la Corte d’Appello di Lisbona aveva addirittura respinto il ricorso presentato dall’attaccante, mentre ora a farne le spese è il Lille. Infatti dal nuovo ricorso è emerso che è la società francese a dover pagare lo Sporting. Tutto risolto dunque per Leao, che può tirare un bel sospiro di sollievo. L’attaccante rossonero può continuare la sua stagione con il Milan senza troppi pensieri per la testa. Ora il suo obiettivo è aiutare il club meneghino a raggiungere lo scudetto e crescere ancora di più. Per lui è pronto un lungo contratto con i diavoli, con la firma sul rinnovo che potrebbe giungere nei prossimi giorni. Si parla di prolungamento fino al giugno 2026, con delle cifre simili a quelle emerse per il rinnovo di Theo Hernandez.