Buona la prima, ma che sofferenza: il racconto di Samp-Milan

Il commento alla prima sfida di campionato valida per il campionato di Serie A 2021/2022 fra Sampdoria e Milan.

Primo tempo a trazione rossonera - Al quinto minuto occasione per Leao che trova un’ottima risposta del portiere della Samp. All’ottavo lancio di Maignan, errore in copertura di Aguello e ne approfitta Calabria che con un traversone basso per Brahim Diaz ribatte a rete. Rossoneri che sembrano in controllo, ma la Sampdoria trova subito lo spunto per una reazione. Blucerchiati infatti pericolosi con un bel traversone di Candreva e per pochi centimetri Damsgaard non arriva ad appoggiarla in rete. Ancora Samp poco dopo con Gabbiadini che, dai 25 metri, trova prima la risposta di Maignan e poi la traversa. Ottimo l’esordio fino a questo punto del portiere francese. Più avanti prova a reagire il Milan e lo fa con Theo Hernandez: Audero ribatte corto con Krunic non abile a reagire credendo di essere in fuorigioco. Termina così la prima frazione di gioco. Buon Milan, ma la Samp è più viva che mai.