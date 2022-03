Oggi è il compleanno di Simon Kjaer: gli auguri del Milan

Il difensore del Milan Simon Kjaer compie oggi gli anni. Gli auguri della società rossonera nel comunicato ufficiale

“Il miglior augurio per Simon, che oggi compie 33 anni, è quindi quello di tornare più forte di prima, pronto a riprendere una storia soltanto messa in pausa in quella serata genovese. Un racconto che già aveva vissuto diversi momenti indimenticabili, come il gol a Old Trafford o le tante prestazioni in cui si è affermato come colonna insuperabile al centro della retroguardia rossonera. Il rinnovo fino al 2024, firmato negli scorsi mesi, porta a vivere il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo con più attesa. Tanti auguri Simon, ti aspettiamo!”. Questo il comunicato del Milan in merito al compleanno di Simon Kjaer.