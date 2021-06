Buon Compleanno Alexis!

Oggi Saelemaekers compie 22 anni: tanti auguri!

"Ha da poco concluso la sua prima stagione completa con la maglia rossonera, dopo l'arrivo a gennaio 2020. Un'annata in cui si è affermato come uno dei punti di riferimento della fase offensiva di Mister Pioli: ben 55 le sue presenze con il Milan tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Tutte occasioni in cui ha avuto modo di incidere: i numeri parlano di 4 gol e 8 assist, le prestazioni fanno emergere tanta sostanza e affidabilità.