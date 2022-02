UFFICIALE: Buffon-Parma fino al 2024, Gigi avrà ben 46 anni

Gigi Buffon non vuole assolutamente smettere di giocare ed ha rinnovato con il Parma fino al 2024. Ovvero fino a 46 anni.

Gigi Buffon non vuole assolutamente smettere di giocare ed ha rinnovato con il Parma fino al 2024. Il portiere italiano, quindi, giocherà almeno fino all'età di 46 anni. L'annuncio è arrivato per voce del presidente americano dei gialloblù Kyle Krause in conferenza stampa con il numero 1: "Ho una grandissima notizia. Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. E' un grandissimo giocatore, un orgoglio per noi: Gigi ha una grandissima passione per il Parma, siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno."

LE PAROLE DEL PORTIERONE ITALIANO-"Obiettivi importanti per il futuro: "Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo. Questa per me è una sfida ancora molto entusiasmante. Sento di poter dare una grande mano. Non c'è niente di meglio che poter dare qui a Parma. Il presidente Krause ha grande entusiasmo e ha ben chiaro dove vuole arrivare, anche se in questa prima fase ci sono stati colpi di assestamento. Sarebbe stato un peccato tirarmi indietro".