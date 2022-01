Bucciantini: “Inter passata indenne una settimana dura, mentre il Milan..”

Marco Bucciantini ha parlato delle difficoltà affrontate dai nerazzurri nel corso di questa settimana e del derby di febbraio.

SCONTRI DIRETTI − Marco sul derby di febbraio: "Il derby lo scorso anno servì all’Inter per mettersi nel posto in cui poi è finita. Quest’anno dovrà servire al Milan. Il derby è perfetto per il Milan che sta dietro, gli scontri diretti sono importantissimi per chi rincorre".

Il Milan dovrà ripartire a tutti i costi dopo la brutta sconfitta di ieri sera, avvenuta per mano dello Spezia. Nonostante i torti arbitrali, gli uomini di Stefano Pioli non hanno dimostrato grande lucidità, spesso assenti e poco pericolosi nell' area avversaria. Una delle poche note positive è il solito Zlatan Ibrahimovic, il quale si è preso sulle spalle l'undici titolare ed ha provato a dare una scossa. Lo svedese è stato anche molto sfortunato in diverse occasioni ma è riuscito ad impensierire e non poco l'estremo difensore bianconero. Testa ora a domenica, perchè il Milan ospiterà in casa la Juventus, nel big match valido per la 23esima giornata di Serie A.