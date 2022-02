Bucciantini: “Pioli intelligente, Brahim mossa vincente”

Il noto giornalista Marco Bucciantini ha parlato del derby vinto dai rossoneri nella serata di sabato sera.

Redazione Il Milanista

In esclusiva negli studi di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Marco Bucciantini che tornando a parlare del derby della madonnina vinto dal Milan sull'Inter ha detto: “Il Milan ha una capacità mentale di uscire dalle situazioni difficili che è notevole. Trova sempre qualcosa, qualche protagonista… Hanno fatto due goal all’Inter nel derby contro una squadra che riconosci essere più forte di te. Pioli è stato intelligente sia con Diaz che con il lasciare Bennacer e non Franck Kessie in mediana. Il Milan non hai nascosto le sue ambizioni, è stata l'unica dall'inizio a proporre la sfida all'Inter; vogliono migliorare quanto fatto l'anno scorso e vuol dire solo una cosa". Queste le parole del noto giornalista Marco Bucciantini che è tornato a parlare del derby della madonnina vinto dal Milan sull'Inter in esclusiva negli studi di Sky Sport.

È ufficiale il passaggio di Cathal Heffernan al Milan

Era stato preso nell'ultimo giorno di mercato. Ora è arrivata anche l'ufficialità da parte del Cork City. "Il Cork City FC uò confermare che Cathal Heffernan è passato all'AC Milan in prestito fino a luglio, con la possibilità per la squadra italiana di riscattarlo a titolo definitivo. Cathal Heffernan ha firmato il suo primo contratto da professionista l'anno scorso, dopo essersi unito al City dai Ringmahon Rangers e aver debuttato in prima squadra la scorsa stagione". Questo il comunicato ufficiale del Cork City sul passaggio di Cathal Hefferman al Milan.

Mercoledì la Coppa Italia per il Milan

Domani sarà già giorno di vigilia per il Milan. I rossoneri mercoledì sera allo stadio San Siro affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri in una partita da dentro o fuori. La vincente approderà direttamente in semifinale di Coppa Italia. Ricordiamo che la semifinale sarà l'unico turno della competizione che si giocherà su andata e ritorno.