MILANO – Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della possibile trattativa per la cessione del Milan ad Arnault, patrone su tutti di Louis Vuoitton. Ecco, a suo dire, qual è il punto sulla vicenda: “Trattativa Elliott-Arnault per il Milan? I contatti ci sono, si sta lavorando in maniera sotterranea. Ben venga un imprenditore di questo tipo nel calcio italiano, ma ci vorrà del tempo”.